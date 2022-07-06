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Володин призвал Госдуму отложить вопросы «мирного времени»

Спикер Госдумы Володин призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени»
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени» и сплотиться перед вызовами. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас идет специальная военная операция на Украине, в которой нашей стране противостоят НАТО, США и страны Европы, которые выбрали путь создания проблем для России.

Также парламентарий добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы российские военнослужащие понимали сплоченность Госдумы, несмотря на разность политических взглядов.

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«И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие», — заключил Володин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Таким образом, по слова главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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