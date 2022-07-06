Володин призвал Госдуму отложить вопросы «мирного времени»

Спикер Госдумы Володин призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени» и сплотиться перед вызовами. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас идет специальная военная операция на Украине, в которой нашей стране противостоят НАТО, США и страны Европы, которые выбрали путь создания проблем для России.

Также парламентарий добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы российские военнослужащие понимали сплоченность Госдумы, несмотря на разность политических взглядов.

«И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие», — заключил Володин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Таким образом, по слова главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).