Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша решила заняться восстановлением Харьковской области Украины

Замглавы МИД Мартин Пшидач: Польша займется восстановлением Харьковской области Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша намерена сконцентрировать свое внимание на Харьковской области в процессе восстановления Украины. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) страны Марчин Пшидач, пишет ТАСС.

Замглавы польского МИД уточнил, что такое решение было принято ранее премьер-министром страны Матеушем Моравецким с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. «Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать также в контексте тяжелой промышленности, но и в высокотехнологичной», — добавил он.

Пшидач также подчеркнул, что финансировать данный процесс Варшава предлагает за счет средств, полученных от конфискации российских валютных резервов. «Не может быть так, чтобы польский, британский или американский налогоплательщик за это платил», — указал он.

Ранее идею конфискации российских активов за границей и восстановления Украины за их счет выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России рассказал о перенаправлении обращений Лондона о наемниках в ДНР
Принцесса Таиланда вышла в свет в платье с эффектом обнаженной груди
Несколько генералов МВД стали фигурантами уголовного дела
В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам России
В США объяснили преимущество F-35 перед Су-57 в Европе
Польша решила заняться восстановлением Харьковской области Украины
В МИД отреагировали на заявление Норвегии о невозможности денонсировать договор
Названы самые популярные направления для путешествий на поезде из Москвы
Суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
Венгрия заявила о невозможности заменить нефть и газ из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.