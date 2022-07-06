Польша решила заняться восстановлением Харьковской области Украины

Замглавы МИД Мартин Пшидач: Польша займется восстановлением Харьковской области Украины

Польша намерена сконцентрировать свое внимание на Харьковской области в процессе восстановления Украины. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) страны Марчин Пшидач, пишет ТАСС.

Замглавы польского МИД уточнил, что такое решение было принято ранее премьер-министром страны Матеушем Моравецким с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. «Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать также в контексте тяжелой промышленности, но и в высокотехнологичной», — добавил он.

Пшидач также подчеркнул, что финансировать данный процесс Варшава предлагает за счет средств, полученных от конфискации российских валютных резервов. «Не может быть так, чтобы польский, британский или американский налогоплательщик за это платил», — указал он.

Ранее идею конфискации российских активов за границей и восстановления Украины за их счет выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.