Госдума ужесточила наказание за опасное вождение

Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за опасное вождение

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает ответственность водителей за опасное вождение. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, повторное опасное вождение без прав будет наказываться штрафом до 250 тысяч рублей, а также лишением свободы на срок до 1 года. Кроме того, нарушителям запретят заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности на срок до 2 лет.

Если лишенный прав водитель причинил тяжкий вред другому человеку, то ему могут назначить до 5 лет принудительных работ с запретом конкретной деятельности на срок до 3 лет. Кроме того, виновник может получить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Нарушивший правила дорожного движения водитель, из-за которого умер человек, может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет. При гибели двух и более человек, срок лишения свободы может увеличиться до 15 лет.

Кроме того, согласно законопроекту, повторное нахождение за рулем людей с судимостью за оставление места происшествия, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть пострадавшего, может быть наказано штрафом до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы сроком до 2 лет, а также 2 годами принудительных работ.

Ранее в Госдуме предложили включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью за агрессивное вождение. С этой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. По словам авторов законопроекта, по вине таких водителей совершается до 80 процентов ДТП.

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