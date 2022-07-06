Депутаты предложили новую выплату ветеранам Великой Отечественной войны

«Известия»: ветеранам Великой Отечественной войны предложили выплачивать по 75 тысяч руб.

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, по которому для ветеранов Великой Отечественной войны предлагают установить ежегодную выплату в размере 75 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

По подсчетам, такая выплата обойдется бюджету примерно в 30 миллиардов рублей. Сейчас размер ежегодной выплаты ветеранам, приравненных к ним лицам, а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников войны, составляет десять тысяч рублей.

Автором инициативы выступила ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» заявили о готовности поддержать законопроект. Более того, справедливороссы предлагают расширить выплату на ветеранов всех войн. Документ уже направлен на отзыв в правительство.

Ветераны Великой Отечественной войны уже получали выплату в размере 75 тысяч рублей в 2020 году, в 75-летнюю годовщину Победы. Тогда на эту цель правительство выделило 71 миллиард рублей.