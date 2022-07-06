Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс рубля упал

Курс доллара на Мосбирже превысил 64,5 рубля

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Резкое снижение курса рубля продолжается второй день подряд. С начала торгов в среду, 6 июля, доллар и евро растут к российской валюте в районе трех-пяти процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:50 доллар торгуется на уровне 63,37 рубля. На максимуме он превышал 64,5 рубля. За двое суток американская валюта подорожала на восемь рублей.

Ослабление российской валюты связано сразу с двумя факторами. Первым из них стал обвал нефтяных котировок — стоимость барреля Brent за сутки опускалась более чем на десять долларов, по состоянию на утро 6 июля она закрепилась в районе 105 долларов.

Рынок реагирует на опасения по поводу состояния мировой экономики и прогнозы о возможной рецессии. В случае, если избежать ее не удастся, спрос на нефть неизбежно упадет. Кроме того, рост заболевания COVID-19 в ряде европейских стран грозит новыми ограничительными мерами, что также негативно скажется на востребованности сырья.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украину заподозрили в подготовке провокаций с химоружием в ДНР
В США рассказали о «пугающем» советском истребителе
В Кремле ответили на вопрос о визите Папы Римского
Стрелявший из окна дома в Апрелевке мужчина попал на видео
Минобороны рассказало о воздушном бое российского Су-35 против украинского Су-25
Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ
Кремль подтвердил встречу Путина с руководством Госдумы
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта дислокации наемников на Украине
В ДНР сообщили об освобождении Спорного
Евродепутаты потребовали объяснений по калининградскому транзиту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.