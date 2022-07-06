Курс рубля упал

Курс доллара на Мосбирже превысил 64,5 рубля

Резкое снижение курса рубля продолжается второй день подряд. С начала торгов в среду, 6 июля, доллар и евро растут к российской валюте в районе трех-пяти процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:50 доллар торгуется на уровне 63,37 рубля. На максимуме он превышал 64,5 рубля. За двое суток американская валюта подорожала на восемь рублей.

Ослабление российской валюты связано сразу с двумя факторами. Первым из них стал обвал нефтяных котировок — стоимость барреля Brent за сутки опускалась более чем на десять долларов, по состоянию на утро 6 июля она закрепилась в районе 105 долларов.

Рынок реагирует на опасения по поводу состояния мировой экономики и прогнозы о возможной рецессии. В случае, если избежать ее не удастся, спрос на нефть неизбежно упадет. Кроме того, рост заболевания COVID-19 в ряде европейских стран грозит новыми ограничительными мерами, что также негативно скажется на востребованности сырья.