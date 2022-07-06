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США допустили переход конфликта в Донбассе в затяжную фазу

Белый дом допустил, что с поддержкой США Украины конфликт в Донбассе станет затяжным

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США прогнозируют, что с поддержкой Вашингтоном Украины борьба в Донбассе может перейти в затяжную фазу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, и мы увидим потери и достижения с обеих сторон. Мы не остановимся в поддержке Киева», — сказала она.

Представитель американской администрации уточнила, что Белый дом намерен продолжать пытаться обеспечить Киеву самые сильные позиции для переговоров с Москвой. При этом она обвинила Москву в том, что она «не демонстрирует готовности к переговорам».

В начале июля пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил сообщил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов. Байден утверждал, что пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.

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Марина Совина
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