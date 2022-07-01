США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллионы долларов

Пентагон заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи на 820 миллионов долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов, заявил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня днем Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 миллионов долларов», — сказал представитель Пентагона.

30 июня американский президент Джо Байден заявил, что США в ближайшее время выделят новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. По словам главы государства, пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.