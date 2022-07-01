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США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллионы долларов

Пентагон заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи на 820 миллионов долларов

Фото: Al Drago / Reuters

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов, заявил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня днем Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 миллионов долларов», — сказал представитель Пентагона.

30 июня американский президент Джо Байден заявил, что США в ближайшее время выделят новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. По словам главы государства, пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.

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Марина Совина
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