Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

Байден заявил, что США выделят новый пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов

Фото: Yves Herman / Reuters

США в ближайшее время выделят новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Его анонсировал американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

По словам главы государства, пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

26 июня в ходе саммита страны «Большой семерки» (G7) подготовили проект заявления, по которому обязуются бессрочно помогать Киеву. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный
В ООН отказались прокомментировать вывод российских войск с острова Змеиный
Кремль заявил об отсутствии призывов к миру от НАТО и G7
Чехия заявила о готовности обучать украинских военных
В России рассказали о значении обмена пленными с Украиной
Врач предупредил о смертельной опасности судорог
Анна Нетребко избавится от роскошной квартиры в Австрии
Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года
Назван простой способ спрятать живот в образах с коротким топом
Россиянам стал доступен новый способ общения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.