Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

Байден заявил, что США выделят новый пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов

США в ближайшее время выделят новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Его анонсировал американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

По словам главы государства, пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

26 июня в ходе саммита страны «Большой семерки» (G7) подготовили проект заявления, по которому обязуются бессрочно помогать Киеву. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении.