США поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности

В Белом доме заявили, что США поставят Киеву средства ПВО средней и большой дальности

США поставят Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Представитель Белого дома рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи. «Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что США намерены поставить системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности на Украину.

26 июня в ходе саммита страны «Большой семерки» (G7) подготовили проект заявления, по которому обязуются бессрочно помогать Киеву. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении.