Зеленский заявил о потере надежды на поставку западной авиации на Украину

Зеленский заявил, что уже не рассчитывает на поставку западной авиации на Украину

Украина уже потеряла надежду на поставку западной авиации, однако Киев все еще ждет мощные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал политик.

Ранее Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите стран «Группы семи» (G7) попросил предоставить республике системы противовоздушной обороны (ПВО). Он также обратился с требованием к странам G7 ужесточить санкции против России, предоставить Украине гарантии безопасности, оказать украинскому руководству содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна. При этом глава государства добавил, что хотел бы, чтобы российская спецоперация в республике завершилась до наступления зимы.