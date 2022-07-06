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Зеленский заявил о потере надежды на поставку западной авиации на Украину

Зеленский заявил, что уже не рассчитывает на поставку западной авиации на Украину

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина уже потеряла надежду на поставку западной авиации, однако Киев все еще ждет мощные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал политик.

Ранее Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите стран «Группы семи» (G7) попросил предоставить республике системы противовоздушной обороны (ПВО). Он также обратился с требованием к странам G7 ужесточить санкции против России, предоставить Украине гарантии безопасности, оказать украинскому руководству содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна. При этом глава государства добавил, что хотел бы, чтобы российская спецоперация в республике завершилась до наступления зимы.

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Алевтина Запольская
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