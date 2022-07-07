Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

100-летняя женщина отпраздновала юбилей и поделилась секретом долголетия

100-летняя Айрис Митчелл назвала активный образ жизни секретом долголетия

Фото: MHA Homewood

Жительница Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает The Leamington Observer.

На день рождения Айрис Митчелл, проживающей в доме престарелых в городе Ройал-Лемингтон-Спа, графство Уорикшир, администрация пансионата устроила большую вечеринку с тортом и напитками, а родственники приехали поздравить юбиляршу даже из Канады.

«Ключ к долгим годам — следить за здоровьем и вести активный образ жизни. Если не использовать организм, он сломается», — ответила женщина на просьбу поделиться секретом долголетия.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Координатор мероприятий дома престарелых Джеки Тюдор рассказала, что сначала именинница не хотела большой шумихи по поводу круглой даты, но ей очень понравился план вечеринки. Кроме того, долгожительница получила телеграмму от королевы Елизаветы II, что тоже повлияло на ее желание устроить праздник.

«Хочу поблагодарить Джеки за вечеринку — я прекрасно провела время. Все очень понравилось не только мне, но и гостям — мы пели, танцевали и все улыбались», — сказала Митчелл в конце праздника.

Ранее 110-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. Конни Дикен Уильямс считает, что прожила так долго благодаря любви к танцам.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Названы возможные преемники Джонсона на посту премьера Британии
Скандальный отель у Кремля переименовали
Переход российской спортсменки в европейский клуб посчитали отвратительным
Столкнувшийся с птицей российский самолет три часа кружил в небе перед посадкой
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Военкор рассказал об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском
100-летняя женщина отпраздновала юбилей и поделилась секретом долголетия
В Кремле рассказали о судьбе проекта «Сахалин-1»
Представившийся блогером бомж изнасиловал российского школьника в лесу
В России будут строить многоэтажки из дерева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.