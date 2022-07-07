Германия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры

Глава минобороны ФРГ заявила об отказе поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила об отказе поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs. Министр сослалась на интересы безопасности страны, пишет Bild.

«Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить Германии способность защитить себя», — подчеркнула она, отметив, что «расхищать запасы Буднесвера» в такое время было бы безответственно.

Кроме главы Минобороны ФРГ о невозможности поставить бронетранспортеры Fuchs Киеву говорил немецкий генерал Эберхард Цорн.

Помимо этого, Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине с властями Польши, Греции, Словакии и Словении, чтобы в обмен перечисленные страны получили немецкое оружие.