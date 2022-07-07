Названа неуместная для каждого возраста одежда

Эксперт Филдсенд советует не носить юбки длины мини женщинам после 40 лет

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала неуместную для каждого возраста одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению эксперта, после 30 лет на улице не следует появляться в тренировочных штанах. При этом после 40 лет женщинам лучше отказаться от юбок длины мини, а мужчинам — от гавайских рубашек и плавок в общественных местах, добавила она.

Также журналистка посоветовала женщинам не носить кроп-топы после 35 лет, бикини — после 50, а по достижении 60-летнего возраста, по ее словам, необходимо исключить из гардероба туфли на шпильках и кожаные брюки.

Кроме того, Филдсенд порекомендовала мужчинам старше 50 лет избегать покупки джинсов с добавлением эластичных тканей.

В июне российский стилист Гоша Стил назвал неуместную для мужчин одежду во время отдыха на пляже. Специалист включил в данный список облегающие купальные костюмы, которые напоминают нижнее белье. «Плавки-слипы, трусы-транки — то, что нельзя носить ни в коем случае и никогда!» — заявил он.