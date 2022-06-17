Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский стилист назвал неуместную для мужчин одежду на пляже

Стилист Гоша Стил: облегающие купальные костюмы неуместны для мужчин на пляже

Кадр: фильм "Борат"

Российский стилист Гоша Стил назвал неуместную для мужчин одежду во время отдыха на пляже. Комментарий эксперта приводит РИА Новости.

Специалист включил в данный список облегающие купальные костюмы, которые напоминают нижнее белье. «Плавки-слипы, трусы-транки — то, что нельзя носить ни в коем случае и никогда!» — заявил он. В свою очередь, Стил посоветовал заменить указанные модели на плавательные шорты свободного кроя до колена или середины бедра и добавить к ним футболку из тонкого хлопка.

Также стилист порекомендовал выбирать изделия песочного, синего и зеленого цветов, которые, по его мнению, помогут придать их обладателю презентабельный вид.

Ранее в июне модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года. Он включает репетиционную обувь и одежду танцоров: трико, боди, наряды с запахом и глубокими вырезами, гетры, ленты и угги. При этом особенно популярны оказались мужские балетки.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Названы цели возможной встречи Путина и Макрона
Россиянам раздадут ценные призы
Названа неочевидная угроза для Байкала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.