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В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши

Нечаев призвал Путина ввести эмбарго на товары из Польши при наличии их аналогов в России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши, сообщает РИА Новости.

Нечаев призвал ввести эмбарго на ряд товаров из Польши при наличии их аналогов в России. «Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что вместе с Минпромторгом может составить перечень таких товаров. По его мнению, российские компании готовы к этому решению, «готовы отвечать».

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Марина Совина
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