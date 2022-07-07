В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши

Нечаев призвал Путина ввести эмбарго на товары из Польши при наличии их аналогов в России

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши, сообщает РИА Новости.

Нечаев призвал ввести эмбарго на ряд товаров из Польши при наличии их аналогов в России. «Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что вместе с Минпромторгом может составить перечень таких товаров. По его мнению, российские компании готовы к этому решению, «готовы отвечать».