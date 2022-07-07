Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Пользователи Android-смартфонов стали тратить меньше

SafeBettingSites: владельцы Anrdoid-смартфонов стали меньше тратить на приложения

Фото: Unsplash

Пользователи Android-телефонов стали реже покупать платные приложения. Об этом сообщается в отчете SafeBettingSites.

Специалисты сервиса по анализу приложений и цифровых сервисов выяснили, что в первой половине 2022 года владельцы Android-устройств потратили на приложения из Google Play 21,3 миллиарда долларов. Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года — тогда пользователи экосистемы Android потратили порядка 23 миллиардов долларов.

При этом пользователи iOS напротив стали тратить больше. Если в первой половине 2021 года владельцы iPhone потратили 41,4 миллиарда долларов, то в первой половине 2022 года этот показатель достиг 43,7 миллиарда долларов. Всего за указанный период пользователи App Store и Google Play обеспечили привлечение в цифровые магазины 65 миллиардов долларов — в первой половине 2021 года этот показатель составил 64,4 миллиарда долларов.

Аналитики отметили, что пользователи Android-смартфонов тратили больше денег на приложения в 2021 году, потому что чаще пользовались цифровыми продуктами. По словам специалистов, во время пандемии люди чаще обращались к смартфонам и различным программам.

Ранее журналисты The Guardian рассказали, что медики связали повышенное использование смартфонов с развитием деменции и других дегенеративных заболеваний. Нейробиологи отметили, что чем реже человек полагается на собственную память, тем выше его зависимость от умных девайсов.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Канцлер Германии ответил немцам на призыв завершить санкции против России
Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России
Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
В России предложили ограничить переплату по кредитам
Путин назвал побочный эффект начала спецоперации
Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Кардиолог оценил опасность физической нагрузки в жару
Путин заявил о достижении конечной цели СВО в любом случае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.