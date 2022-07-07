Пользователи Android-смартфонов стали тратить меньше

SafeBettingSites: владельцы Anrdoid-смартфонов стали меньше тратить на приложения

Пользователи Android-телефонов стали реже покупать платные приложения. Об этом сообщается в отчете SafeBettingSites.

Специалисты сервиса по анализу приложений и цифровых сервисов выяснили, что в первой половине 2022 года владельцы Android-устройств потратили на приложения из Google Play 21,3 миллиарда долларов. Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года — тогда пользователи экосистемы Android потратили порядка 23 миллиардов долларов.

При этом пользователи iOS напротив стали тратить больше. Если в первой половине 2021 года владельцы iPhone потратили 41,4 миллиарда долларов, то в первой половине 2022 года этот показатель достиг 43,7 миллиарда долларов. Всего за указанный период пользователи App Store и Google Play обеспечили привлечение в цифровые магазины 65 миллиардов долларов — в первой половине 2021 года этот показатель составил 64,4 миллиарда долларов.

Аналитики отметили, что пользователи Android-смартфонов тратили больше денег на приложения в 2021 году, потому что чаще пользовались цифровыми продуктами. По словам специалистов, во время пандемии люди чаще обращались к смартфонам и различным программам.

Ранее журналисты The Guardian рассказали, что медики связали повышенное использование смартфонов с развитием деменции и других дегенеративных заболеваний. Нейробиологи отметили, что чем реже человек полагается на собственную память, тем выше его зависимость от умных девайсов.