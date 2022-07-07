В Кабардино-Балкарии открыли арт-центр для детей с ограничениями по здоровью

Арт-центр для детей с ограничениями по здоровью открыли в Белой Речке, Кабардино-Балкария

Арт-центр «Мир равных возможностей» открыли в Белой Речке, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, посещать занятия смогут дети с ограничениями по здоровью и те, кто остался без попечения родителей. Отмечается, что на базе учреждения ведутся занятия актерского мастерства и адаптивной физкультуры, а также бисероплетение, пение и танцы.

Известно, что каждый урок длится один час. Преподаватели Детской академии творчества «Солнечный город» и профессиональные артисты проводят занятия, используя инклюзивные методы обучения. Сейчас здесь занимаются около ста человек.

Согласно материалу, учреждение появилось в населенном пункте благодаря представителям Общероссийского народного фронта при участии благотворительного фонда «Милосердие 07». Всего центр будет открыт три летних месяца.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии к концу 2022 года также проведут капитальный ремонт 13 мостов. В настоящее время ремонтируют пять сооружений в Чегемском районе, а также обновляют мосты через реки Куркужин и Мокрая Золка Баксанском и Зольском районах.