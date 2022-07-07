В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана

«Ъ»: в Россию начнут поставлять бытовую технику узбекского бренда Artel

Российские торговые сети начали бороться с нехваткой отдельных брендов бытовой техники на рынке при помощи производителей из Узбекистана, Турции и Китая, пишет «Коммерсантъ».

Так, российский ретейлер «М.Видео-Эльдорадо» заключил эксклюзивный договор на поставку продукции узбекского бренда Artel. Первыми в июле-августе в продажу поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры — техника будет в основном из среднего ценового диапазона. К концу года компания планирует расширить ассортимент до 100 позиций в 16 товарных категориях. Artel — региональный партнер Samsung, Shivaki, Viessmann.

Расширение ассортимента бытовой техники за счет новых брендов рассматривает и «Ситилинк». По словам представителя компании, в магазинах скоро появятся изделия китайской MBS, европейских Franke и Faber, уже представлены китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig.

Узбекский же бренд может ждать хорошее будущее на российском рынке, однако ценовое позиционирование и себестоимость техники Artel пока не позволяют составить «существенную конкуренцию другим брендам» в категориях стиральных машин и телевизоров, рассказал коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. «Конечно, это не заменитель для Bosch, Electrolux, Samsung, LG, Gorenje, Miele и других люксовых брендов, в первую очередь из-за их восприятия», — заявил он. Эксперт сообщил, что «при правильно выбранной стратегии» Artel может занять от 3 до 5 процентов российского рынка.

После начала спецоперации на Украине многие иностранные производители, в том числе Samsung, Bosch, LG и другие, остановили поставки в Россию. В марте крупная бытовая техника в России подорожала на 50 процентов, а спрос на нее вырос в 2,3 раза, свидетельствуют оценки Price.ru. По новым данным GFK, во втором квартале спрос снизился на 20 процентов.

При этом в «М.Видео-Эльдорадо» отмечают рост продаж бытовой техники в первом полугодии. Так, продажи холодильников в стране увеличились на 17 процентов, до 57 миллиардов рублей, стиральных машин — на 21 процент, превысив 50 миллиардов рублей. В два раза выросли продажи кондиционеров, достигнув почти 13 миллиардов рублей, а телевизоров — на 15 процентов, до 95 миллиардов рублей. «Ситилинк» отметил в июне рост продаж крупной (на 13 процентов) и малой (на 10 процентов) бытовой техники в месячном выражении.

В начале июня ретейлеры, сообщая о снижении ассортимента бытовой техники, а также электроники, отмечали, что по торговым маркам выбор наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Что касается именно товаров, то максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды. Речь идет о смартфонах, телевизорах, посудомоечных машинах, встраиваемых холодильниках и духовых шкафах.