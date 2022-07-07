На главу ВГА Херсонской области планировалось покушение

РИА Новости: планировалось покушение на главу ВГА Херсонской области Сальдо

На главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова планировалось покушение. Об этом РИА Новости рассказал один из задержанных членов украинской террористической группировки.

Алексей Бандера сообщил, что он является сотрудником сил специальных операций Украины. «В апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области», — заявил мужчина.

Бандера рассказал, что планировалось заминировать автомобиль и оставить его «в нужное время в нужном месте».

Кроме того, источник агентства в силовых структурах сообщил, что в основе агентурной сети террористической группы были лица из окружения бывшего мэра Херсона.

Ранее задержанный в Херсоне украинский военный Виталий Ростецкий рассказал о роли президента Украины Владимира Зеленского в подготовке терактов. Террористическая группировка, в которой состоял Ростецкий с позывным «Математик», готовила серию терактов. Он добавил, что являлся командиром разведывательно-диверсионной группы, чьи действия курировал лично Зеленский.