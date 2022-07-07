Украинский военный рассказал о роли Зеленского в подготовке терактов

Задержанный в Херсоне военный заявил, что действия его группировки курировал Зеленский

Задержанный в Херсоне украинский военный Виталий Ростецкий рассказал о роли главы страны подготовке терактов. Слова из его видеопоказаний приводит РИА Новости.

Террористическая группировка, в которой состоял Ростецкий с позывным «математик», готовила серию терактов. По его словам, он является командиром разведывательно-диверсионной группы, чьи действия курировал лично президент Украины Владимир Зеленский.

«Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это — когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил», — заявил диверсант.

«В 2015 году проходили подготовку в Днепропетровске с советниками НАТО… Нас учили убивать», — заявил задержанный. С 2016-го по 2020 год группа Ростецкого находилась в зоне АТО (вооруженного конфликта в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), отметил он, где террористы «применяли свои навыки на практике».

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили в Херсоне серию терактов, планировавшихся бойцами украинских Сил специальных операций (ССО). По данным источника в силовых структурах, главной задачей диверсантов было запугивание членов пророссийской администрации и создание «атмосферы хаоса и паники в городе».