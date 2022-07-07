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Российские военные предотвратили теракты украинских ССО в Херсоне

РИА Новости: ВС России предотвратили теракты бойцов ССО Украины в Херсоне

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские военные предотвратили в Херсоне серию терактов, планировавшихся бойцами украинских Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, для организации атак в город с украинской стороны были направлены взрывчатка и оружие, подготовка к ним шла «под кураторством специалистов из стран НАТО».

«Имена исполнителей и заказчиков уже известны. ДРГ координировалась штабом ССО в городе Бровары Киевской области, результаты смертоносной акции должны были докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что главной задачей терактов были запугивание членов пророссийской администрации и создание «атмосферы хаоса и паники в городе». «Как пояснили сами диверсанты, в Киеве очень недовольны, что в Херсонской области сейчас мирная жизнь», — заключил собеседник агентства.

Ранее российские силовики обнаружили в Херсоне перевалочный пункт украинских диверсантов, а также нашли схрон с гранатометами. Его организовал один из местных жителей, получивших выплату со стороны Вооруженных сил Украины.

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Алевтина Запольская
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