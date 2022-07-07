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В Херсонской области обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов

В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием

Фото: РИА Новости

Российские силовики обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов, а также нашли схрон с гранатометами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем. Он получил за это семь тысяч гривен (около 14 тысяч рублей). Оружие нужно было передать диверсантам, однако они так и не вышли на связь.

Кроме того, в поселке Куйбышево Херсонской области в частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы), где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне.

Ранее в Бердянске правоохранители задержали экс-участника территориальной обороны. На допросе мужчина раскрыл местонахождение схрона с оружием и боеприпасами. В схроне, на который указал мужчина, были найдены два автомата Калашникова и более 600 патронов к ним.

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Марина Совина
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