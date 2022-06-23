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В Бердянске задержали экс-участника теробороны и нашли схрон с оружием

В Бердянске задержали бывшего участника теробороны, раскрывшего схрон с оружием на допросе

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

В Бердянске правоохранители задержали экс-участника территориальной обороны. На допросе мужчина раскрыл местонахождение схрона с оружием и боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, в схроне, на который указал мужчина, были найдены два автомата Калашникова и более 600 патронов к ним.

В начале июня заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что местные правоохранители начали изымать оружие, которое раздавали населению киевские власти. По его словам, у внутренних органов есть информация о том, сколько вооружения было роздано, а каждый отдельный автомат можно отследить.

Тем временем в Херсоне бывший участник украинской теробороны, которого задержали при попытке продажи оружия, призвал бывших сослуживцев сдаться и начать сотрудничать с Россией.

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Алевтина Запольская
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