Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Приэльбрусье построят парковку на 800 автомобилей

Новую парковку на 800 автомобилей через несколько месяцев построят в районе Приэльбрусья

Кадр: «Россия-1»

Новую парковку на 800 автомобилей через несколько месяцев построят в районе Приэльбрусья, который пользуется популярностью у туристов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, работы ведутся на 103 километре федеральной трассы «Прохладный — Баксан — Эльбрус», где требуются дополнительные места для парковки в связи с увеличенным потоком машин к местам отдыха. Отмечается, что новая стоянка расположится на 27 тысячах квадратных метров территории.

Согласно материалу, на месте парковки оборудуют остановочный павильон, навес для техники, места общего пользования и локальные очистные сооружения. Известно, что завершить строительство планируют в декабре текущего года.

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 июня на снежнике вулкана Вилючинский на Камчатке прошли всероссийские соревнования по сноуборду. Были заявлены состязания в нескольких дисциплинах: параллельный слалом гигант, сноуборд-кросс и слоуп-стайл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Минобороны раскрыло планы Metabiota по изучению вируса Эболы на Украине
В отставке Джонсона увидели «индийский след»
Задержанный ФСБ по делу о коррупции военком Крыма попал на видео
Россиян предупредили о риске дарения квартир
Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине
Джонсон пообещал полную поддержку новому премьер-министру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.