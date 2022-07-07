В Приэльбрусье построят парковку на 800 автомобилей

Новую парковку на 800 автомобилей через несколько месяцев построят в районе Приэльбрусья

Новую парковку на 800 автомобилей через несколько месяцев построят в районе Приэльбрусья, который пользуется популярностью у туристов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, работы ведутся на 103 километре федеральной трассы «Прохладный — Баксан — Эльбрус», где требуются дополнительные места для парковки в связи с увеличенным потоком машин к местам отдыха. Отмечается, что новая стоянка расположится на 27 тысячах квадратных метров территории.

Согласно материалу, на месте парковки оборудуют остановочный павильон, навес для техники, места общего пользования и локальные очистные сооружения. Известно, что завершить строительство планируют в декабре текущего года.

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 июня на снежнике вулкана Вилючинский на Камчатке прошли всероссийские соревнования по сноуборду. Были заявлены состязания в нескольких дисциплинах: параллельный слалом гигант, сноуборд-кросс и слоуп-стайл.