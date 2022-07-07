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Чемпионка по баскетболу из США признала свою вину в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде наркотиков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде наркотических средств в полном объеме. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, в Химкинском суде американская спортсменка заявила о своей виновности через переводчика. Она объяснила, что не хотела совершать преступление, а наркотики в багаже оказались случайно — баскетболистка собиралась впопыхах.

Ранее сообщалось, что в отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. В феврале американку задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении зеленого коридора. 5 марта она была арестована.

Спортсменка с 2015 года выступает за екатеринбургский УГМК.

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Екатерина Власова
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