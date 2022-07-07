Назначена дата парламентских выборов в Белоруссии

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут 25 февраля 2024 года

Дата парламентских выборов в Белоруссии назначена на 25 февраля 2024 года. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента страны Владимир Андрейченко, передает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, в течение 60 дней после выборов депутатов в Палаты представителей проведут выборы во Всебелорусское собрание.

Андрейченко также отметил, что до выборов депутаты намерены рассмотреть 90 законопроектов в связи с принятием новой Конституции. «Мы должны весь этот массив рассмотреть до 1 января 2024 года», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обновленный Основной закон страны вступит в силу 15 марта — в День Конституции Белоруссии.

Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии прошло 27 февраля 2022 года. 3 марта ЦИК республики утвердил итоги референдума, согласно которым внесение изменений в Основной закон страны поддержали 82,86 процента от числа всех проголосовавших. Против обновления Конституции выступили 12,78 процента участников референдума.