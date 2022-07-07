Минобороны заявило об отказе боевиков «Кракена» выполнить приказ Киева

Минобороны России заявило, что боевики «Кракена» отказались выполнить приказ Киева

Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила Киев бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградительных отрядов. Об этом в четверг, 7 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование и боевики отказались выполнить данный приказ, заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны также отчиталось о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях. В частности, российские военные почти полностью уничтожили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее Министерство обороны показало видео с уничтоженной и брошенной украинской техникой под Лисичанском.