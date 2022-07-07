Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об отказе боевиков «Кракена» выполнить приказ Киева

Минобороны России заявило, что боевики «Кракена» отказались выполнить приказ Киева

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила Киев бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградительных отрядов. Об этом в четверг, 7 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование и боевики отказались выполнить данный приказ, заявили в российском военном ведомстве.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

Минобороны также отчиталось о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях. В частности, российские военные почти полностью уничтожили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее Министерство обороны показало видео с уничтоженной и брошенной украинской техникой под Лисичанском.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона
Незнакомец незаконно въехал в квартиру мужчины и отказался покидать ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.