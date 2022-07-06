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Минобороны показало уничтоженную и брошенную технику ВСУ под Лисичанском

Минобороны опубликовало видео с уничтоженной и брошенной техникой ВСУ под Лисичанском
Начало событий в новости Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска

Министерство обороны показало видео с уничтоженной и брошенной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском. Ведомство предоставило кадры в распоряжение «Ленты.ру».

На кадрах видно, что обочины дорог в городе и на его окраинах заставлены обгоревшими и опрокинутыми бронемашинами. Внутри некоторых из автомобилей остается боекомплект, а также служебные документы ВСУ. Часть техники, судя по видео, находится в исправном состоянии.

Некоторые из автомобилей размещены рядом с окопами вдоль дороги или над ними, что не говорит о возможном использовании подбитой техники в качестве баррикад на подступах к Лисичанску.

Ранее военное ведомство показало на видео уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS производства США.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Валерий Розенберг
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