Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска

Посол ЛНР Мирошник назвал взятие под контроль Лисичанска грамотной операцией

Войска Луганской народной республики (ЛНР) и силы России взяли под контроль Лисичанск за два дня. О подробностях освобождения города рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, передает ТАСС.

По словам посла, командиры сил ЛНР назвали операцию очень «грамотной, серьезной и спланированной». «Мы к ней долго шли и серьезно готовились», — объяснил Мирошник.

Посол отметил, что подойти к Лисичанску со стороны Северодонецка было практически невозможно, поэтому было решено взять город с юга.

Для освобождения города был организован плацдарм выше Лисичанска через Северский Донец, отметил Мирошник, после чего «его форсировали и заходили со стороны Новодружеска, Приволья».

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал освобождение республики важным событием для специальной военной операции России.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. По его словам, союзные силы ВС России и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.

