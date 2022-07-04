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Медведев назвал важным событием освобождение ЛНР

Медведев счел освобождение ЛНР важным событием в ходе СВО

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Освобождение Луганской народной республики (ЛНР) является важным событием в ходе специальной военной операции России на Украине (СВО). Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что после освобождения республики европейские страны продолжат дальше подталкивать Украину к тому, чтобы она «до победного конца» вела боевые действия.

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Министр обороны Сергей Шойгу 3 июля доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.

Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы. Политик отметил, что этот день, к которому так стремились жители республики, «навсегда войдет красной датой» в историю отечества.

О начале СВО стало известно 24 февраля. По словам Путина, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

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Никита Абрамов
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