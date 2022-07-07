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Небо над США окрасилось в ярко-зеленый

Американский штат Южная Дакота накрыл шторм, окрасивший небо в ярко-зеленый цвет

Фото: Aafaque/ Twitter / Reuters

Небо над американским штатом Южная Дакота окрасилось ярко-зеленый цвет во время грозы. Об этом сообщает газета USA Today.

По словам очевидцев, во время шторма небо из голубого внезапно превратилось в зеленое. Некоторые жители США почувствовали, что оказались в сериале «Очень странные дела», а другие пытались найти научное обоснование произошедшему.

Однако, по словам метеоролога Кори Мартин, явлению есть простое объяснение. Гроза началась в штате ближе к вечеру — яркий закатный свет солнца начал преломляться и взаимодействовать с частицами воды и льда, которые имеют голубоватый оттенок. Специалист добавил, что для достижения подобного эффекта необходимо очень много жидкости.

Ранее необычное зеленое облако заметили в российском городе Геленджике. По словам экологов, причиной явления стала пыльца пицундских сосен. Специалисты предупредили, что у некоторых граждан может выявиться аллергическая реакция на микрочастицы, однако для большинства они безвредны. Эксперты добавили, что туман также не принесет пользу — в пыльце содержатся витамины, но получить их можно только через пищу.

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Нина Ташевская
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