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Российский город накрыло необычное облако

Геленджик накрыло зеленое облако сосновой пыльцы

Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Жители курортного города в России столкнулись с необычным явлением — Геленджик накрыло облако зеленой пыльцы пицундских сосен. Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, как это скажется не здоровье горожан, его слова передает KP.RU.

Голубитченко отметил, что подобное наблюдается и в других городах Краснодарского края. У некоторых граждан может выявиться аллергическая реакция на пыльцу, однако для большинства она безвредна. Эксперт добавил, что туман также не принесет пользу — в пыльце содержатся витамины, но получить их можно только через пищу. «При попадании в дыхательные пути пыльца выходит естественным образом. Либо попадая в желудочно-кишечный тракт, либо оседая в носоглотке. Поэтому маловероятно и в принципе невозможно напитать организм полезными элементами или витаминами от вдыхания пыльцы», — пояснил он.

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Пицундские сосны — хвойные деревья, которых особенно много в Геленджике. В сезон цветения в апреле их половые клетки сохнут и срываются, образуя цветной туман. Как рассказали местные жители, облако видно только на камерах, но пыльца заметно оседает на дорогах и машинах после дождя.

В марте облака пыли из пустыни Сахары окрасили небо над Испанией и Британией в оранжевый цвет. Смог добрался до Франции, Канарских островов в Атлантическом океане и Балеарских островов в Средиземном море. Уровень загрязнения в пораженных регионах оказался выше, чем в Индии и Китае, которые обычно лидируют по этому показателю.

Александра Качан
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