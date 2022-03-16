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Европу накрыло оранжевое небо

Облака пыли из пустыни Сахары окрасили небо над Испанией и Британией в оранжевый цвет

Фото: Susana Vera / Reuters

Облака пыли из африканской пустыни Сахары достигли нескольких стран и окрасили горизонт в оранжевый цвет. Небо нетипичного оттенка уже накрыло Испанию и Великобританию, сообщает The Independent.

Смог также достиг Франции, Канарских островов в Атлантическом океане и Балеарских островов в Средиземном море. По данным климатологов из Университета Аликанте, качество воздуха в пораженных регионах резко ухудшилось — уровень загрязнения оказался выше, чем в Индии и Китае, которые традиционно лидируют по этому показателю.

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Сотрудники здравоохранения призвали европейцев избегать прогулок на свежем воздухе и носить маски на улице. Наибольшую угрозу облака пыли представляют для людей с хроническими респираторными заболеваниями и аллергиков. Однако несмотря на вредоносное воздействие на человека, смог из Сахары может быть благоприятным для окружающей среды — долетевшие до Европы минералы из пустыни насыщают моря и океаны полезными веществами, способствуя восстановлению экосистем.

В январе в нескольких регионах России метеорологи объявили режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Явление, которое способствует накоплению вредных примесей в воздухе, накрыло Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области. Как пояснили в мэрии Томска, НМУ не были связаны с чрезмерными эмиссиями или авариями на промышленных заводах.

Анна Аверьянова
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