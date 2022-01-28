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Среда обитания

«Черное небо» накрыло несколько регионов России

В Томской, Кемеровской и Новосибирской областях введен режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В нескольких регионах России с 28 по 30 января метеорологи объявили режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Способствующее накоплению вредных примесей в воздухе явление накрыло Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области, передает Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы.

В Томской и Новосибирской областях неблагоприятные условия ожидаются с 11:00 (по московскому времени) 28 января до 06:00 (мск) 30 января. В Кемеровской области НМУ сохранятся в те же дни, но с 14:00 (мск) до 06:00 (мск). Кроме того, в Томске и Новосибирске погодные условия будут первой степени опасности, а в Кемерово — второй, более серьезной.

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В связи с экологической обстановкой томская мэрия обязала предприятия сократить выбросы загрязняющих веществ на 15-20 процентов. Однако в администрации пояснили, что введение режима «черного неба» не было спровоцировано чрезмерными эмиссиями или авариями на промышленных заводах. Жителям города власти порекомендовали отказаться от личных автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейти на электрокары или транспорт на газовом топливе.

С 15 по 18 октября 2021 года режим «черного неба» вводили в Красноярске. Специалисты объяснили периодическое возникновение этого явления в городе географическим положением и техногенными факторами. Обычно такие метеоусловия проявляются в безветренную жаркую или морозную погоду.

Нина Ташевская
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