Режим «черного неба» объявили в российском городе

В Красноярске с 19:00 15 октября и до 19:00 18 октября объявлен режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Такие условия неблагоприятны прежде всего для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В российском городе отмечается повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха. Режим «черного неба» периодически вводится в Красноярске, Челябинске и в других крупных индустриальных городах России. В период его действия затруднен процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере, из-за чего происходит накопление загрязняющих веществ в воздухе. Это явление связано с географическим положением Красноярска и с техногенными факторами. Обычно оно проявляется в морозную или жаркую и безветренную погоду.

Во время «черного неба» жители чаще всего наблюдают сильный смог над городом, чувствуют запах гари. Видимость порой снижается до нескольких десятков метров. Люди могут страдать от першения в горле, раздражения слизистых оболочек, головной боли.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала города-лидеры по объему вредных выбросов. В рейтинг попали Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.