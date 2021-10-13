В Польше решили очистить воздух с помощью граффити

На домах в Польше появились граффити из фотокаталитической краски, очищающей воздух

Десятки польских городов решили очистить воздух от вредных выбросов с помощью искусства. На многих фасадах жилых домов появились граффити, нарисованные поглощающей загрязнения краской, пишет издание TheMayor.EU.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?

В начале октября эко-рисунок площадью 374 квадратных метра появился на стене многоэтажки в городе Быдгощ на севере Польши. Его нанесли с помощью минеральной фотокаталитической краски — под действием света она разрушает летучие органические субстанции и делает воздух чище.

На сайте местной администрации говорится, что один квадратный метр покрытия способен поглощать 0,44 грамма оксида азота — ядовитого вещества, выбрасываемого в воздух автомобилями, заводами и электростанциями. По данным аналитиков, граффити может улавливать столько же вредных частиц, сколько 374 дерева, посадить которые в городской среде проблематично.

В 2020 году экологичные рисунки появились в Варшаве и Бельско-Бяле, а в 2021-м их примеру последовали Катовице и Забже. Подобные инициативы набирают популярность и в других городах Европы, а также за ее пределами. Однако еще предстоит выяснить, являются ли граффити эффективным спасением от грязного воздуха в густонаселенных районах.

В одном из последних отчетов Всемирная организация здравоохранения назвала загрязнение атмосферы одной из главных причин болезней и преждевременных смертей. По данным статистики, низкое качество воздуха ежегодно убивает семь миллионов людей во всем мире. У детей хуже развиваются легкие, чаще случаются респираторные инфекции и обострения астмы, а взрослые страдают от ишемической болезни сердца и инсультов, диабета.