Женщина пересадила волосы с головы в брови и показала результат

Англичанка Изабель Куткси пересадила волосы с головы в брови в Польше за 106 тысяч рублей

Жительница Англии перенесла пересадку волос с головы в брови и показала результат. Личной историей и фотографиями она поделилась с Daily Mail.

По информации издания, 36-летняя Изабель Куткси (Isabelle Kutxi) из города Тетбери лишилась бровей в подростковом возрасте из-за чрезмерного удаления нежелательных волосков. В июне 2021 года женщина отправилась в Польшу на косметологическую процедуру, в ходе которой врач извлек волосяные фолликулы из небольшой зоны на ее затылке и пересадил их в места новых бровей.

«Я решила поехать в Польшу, потому что это моя родина. Более того, в Польше все намного дешевле, [чем в Англии]», — объяснила героиня материала и добавила, что заплатила за пересадку 1,5 тысячи фунтов стерлингов (106 тысяч рублей), в то время как в Англии она могла обойтись ей в пять тысяч фунтов стерлингов (354 тысячи рублей).

В настоящее время Куткси является обладательницей густых темных бровей. Она призналась, что укорачивает их каждый месяц, поскольку волоски по-прежнему отрастают с той же скоростью, что на голове. «Они не останавливаются, как волоски на бровях, и могут вырасти очень длинными, если я не буду их стричь. Но это того стоит — теперь у меня есть брови, о которых я мечтала долгие годы», — заключила женщина.

В марте британская писательница вытерпела мучительную процедуру ради моложавой внешности и поделилась опытом. 63-летняя журналистка Лиз Джонс лишилась густых бровей в молодости, когда выщипала слишком много волос, следуя моде того времени. Женщина отправилась в лондонскую клинику, где врач ввел ей шесть уколов местной анестезии, а затем сделал надрезы в бровях — по 185 штук с каждой стороны. После перерыва на протяжении часа он вырезал около 400 волосяных фолликул с затылка пациентки и пересаживал их в заготовленные на лице надрезы. В общей сложности процедура длилась около шести часов.