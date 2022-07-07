Франция отправила Украине САУ Caesar без способных работать с ними резервистов

Министр ВС Франции Лекорню: на Украине нет резервистов, способных обслуживать Caesar

В настоящий момент на Украине нет французских резервистов, которые умели бы обслуживать французские самоходные артиллерийские установки Caesar, заявил министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню. Его цитату приводит ТАСС.

Так министр ответил на вопрос депутата партии «Неподчинившаяся Франция» Фредерика Матье о том, научены ли украинские специалисты пользоваться французскими САУ. «Мы не отдаем Caesar, не объяснив минимально необходимые вещи для их использования. То есть да, было целенаправленное обучение работе с этими установками», — добавил Лекорню, комментируя решение Парижа отправить оружие без способных работать с ним специалистов.

Министр также уверен, что на Украине «хорошие артиллеристы», которые обладают достаточными знаниями для работы с САУ. Всего Киеву поставили 18 экземпляров такого оружия.

САУ Caesar имеют калибр 155 миллиметров и производятся французской компанией Nexter.

Ранее издание Bulgarian Military со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинские военнослужащие продали две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, предоставленные Киеву, российской армии за 120 тысяч долларов.