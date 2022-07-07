В России оценили идею о реформации ООН

Сенатор Цеков назвал предложение реформировать ООН примитивным

Предложение премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН) примитивно, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Эту идею он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Ардерн, выступая в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее, призвала реформировать ООН. Она подвергла организацию критике за неспособность остановить конфликт на Украине, сообщил ТАСС.

По словам Ардерн, ООН оказалась не в состоянии должным образом отреагировать на решение России начать специальную военную операцию на территории Украины. «Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее», — заявила Ардерн.

«Не удовлетворяет компромисс»

«ООН не может удовлетворить интересы всех стран в нее входящих, в том числе членов Совета Безопасности. Ардерн должна понимать, что страны ООН и Совет Безопасности — это те, кто пытаются в сложных условиях достигнуть компромисса, — отметил Цеков. — Вот ее не удовлетворяет этот компромисс, значит, надо реформировать организацию».

Российский сенатор назвал заявление премьер-министра Новой Зеландии примитивным и лицемерным. «А Ирак они помнят? А Сирию они помнят? А Ливию они помнят? А Вьетнам они помнят? А вообще помнят ли они все те агрессии, которые совершали Соединенные Штаты Америки в мире? И эти демократические страны, которые называют себя цивилизованными, на самом деле не демократические и не цивилизованные, а реакционные, пытающиеся навязать свою волю другим странам», — высказался Цеков.

Ранее главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро заявил, что дополнительно около 13 миллионов человек в мире столкнутся с голодом в этом году из-за ситуации на Украине.

По его словам, в 2023-м этот показатель вырастет еще на 17 миллионов человек. Он отметил, что в прошлом году от 702 до 828 миллионов человек столкнулись с проблемой недоедания. По обновленным прогнозам, в 2030 году более 670 миллионов человек могут по-прежнему испытывать голод.