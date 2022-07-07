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В ООН спрогнозировали голод миллионов человек из-за ситуации на Украине

ООН: 13 миллионов человек в 2022 году столкнутся с голодом из-за ситуации на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро заявил, что дополнительно около 13 миллионов человек в мире столкнутся с голодом в этом году из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте ООН.

По его словам, в 2023-м этот показатель вырастет еще на 17 миллионов человек. Он отметил, что в прошлом году от 702 до 828 миллионов человек столкнулись с проблемой недоедания. По обновленным прогнозам, в 2030 году более 670 миллионов человек могут по-прежнему испытывать голод.

Тореро подчеркнул, что в настоящее время агропромышленный сектор находится в положении серьезной неопределенности.

Ранее сообщалось, что детям из Афганистана, Эфиопии, Гаити, Йемена и других бедных стран грозит голодная смерть от острого недоедания, их суммарное количество составляет восемь миллионов человек. Согласно данным доклада детского фонда ООН, с начала 2022 года от последствий недоедания и и ослабления иммунной системы пострадали 260 тысяч детей в 15 странах, в которых существует проблема острой нехватки продовольствия и отсутствия качественной медицинской помощи.

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Марина Совина
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