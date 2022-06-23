В ООН заявили об угрозе голодной смерти для миллионов детей из бедных стран

DW: смерть от острого недоедания грозит восьми миллионам детей из бедных стран

Детям из Афганистана, Эфиопии, Гаити, Йемена и других бедных стран грозит голодная смерть от острого недоедания, их суммарное количество составляет восемь миллионов человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад детского фонда Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно данным доклада, с начала 2022 года от последствий недоедания и и ослабления иммунной системы пострадали 260 тысяч детей в 15 странах, в которых существует проблема острой нехватки продовольствия и отсутствия качественной медицинской помощи.

«У мировых лидеров, собравшихся в Германии на встречу G7, есть небольшое окно возможностей для принятия мер по спасению жизней этих детей. Нельзя терять время. Ожидание [официальной угрозы] голода означает ожидание смерти детей», — заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел. По ее оценке, для решения кризиса нехватки продовольствия необходим пакет международной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

Специалисты отмечают, что рост цен на продовольствие из-за украинского кризиса и постоянные засухи, вызванные изменением климата, усугубляют ситуацию и приводят к росту количества пострадавших детей.

Ранее представитель ООН Рания Дагаш призвала мир переключить внимание со специальной военной операции России на Украине на проблему детской смертности в Африке из-за недостатка продовольствия. «По всей Эфиопии, Кении и Сомали более 1,7 миллиона детей нуждаются в срочном лечении от острого недоедания», — сообщила она.

