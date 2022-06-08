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В ООН призвали мир переключить внимание с Украины на Африку

Представитель ООН призвала переключить внимание со спецоперации на Украине на Африку

Фото: Matthias Graben / Globallookpress.com

Представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Рания Дагаш призвала мир переключить внимание со специальной военной операции России на Украине на проблему детской смертности в Африке из-за недостатка продовольствия. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu Agency.

«По всей Эфиопии, Кении и Сомали более 1,7 миллиона детей нуждаются в срочном лечении от острого недоедания», — сообщила она. За пять месяцев число таких несовершеннолетних увеличилось более чем на 15 процентов.

Одной из причин проблемы с продовольствием в северо-восточной части Африки является засуха. «Следующие октябрьские дожди, скорее всего, также не принесут результатов, что сделает эту засуху самой продолжительной в истории», — сказала представитель ООН.

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Также она отметила, что раньше в Сомали импортировали 92 процента пшеницы из России и с Украины, однако блокировка линий поставок осложняет закупку для Сомали, Эфиопии и Кении.

Ранее Москва выразила готовность «оформить гарантии» по разблокировке портов Украины. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Черноморский флот больше месяца объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор, однако до недавнего времени Киев публично отвергал свою готовность разминировать воды.

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Виктория Кондратьева
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