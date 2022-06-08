Москва выразила готовность «оформить гарантии» по разблокировке портов Украины

Лавров заявил о готовности России оформить гарантии в случае разблокировки портов Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова официально гарантировать, что в случае разблокировки украинских портов для вывоза зерна не воспользуется ситуацией в целях специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, президент Владимир Путин публично заявлял, что «когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов», Россия не станет пользоваться этим в интересах спецоперации. «Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Турции.

Москва выразила готовность сотрудничать в данном вопросе, передает ТАСС. Как заявил Лавров, Черноморский флот больше месяца объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор, однако до недавнего времени Киев публично отвергал свою готовность разминировать воды.

«Но если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход — либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, — будем тогда надеяться, что проблема будет решаться. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», — заключил министр.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал вывести российский флот из украинских территориальных вод. Киев ждет от Москвы гарантий ненападения на порты и торговые конвои в качестве условия для возобновления вывоза зерна.

В конце мая министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что в портах заблокированы 1,5 миллиона тонн зерна. Всего из страны необходимо вывезти 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая.

Запад обвиняет Россию в блокировании вывоза продовольствия. Кремль отрицает все обвинения.