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Диетолог назвала оптимальную дозу шоколада для укрепления здоровья

Диетолог Соломатина заявила, что шоколад в правильных дозах благоприятно влияет на сердце

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Шоколад в правильных дозах благоприятно влияет на сердце и снимает стресс. Оптимальное количество этого лакомства в интервью сайту Ura.ru назвала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, шоколад может стать отличным средством для укрепления здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, если знать правила его употребления. В первую очередь, важно не есть его в больших количествах. Соломатина утверждает, что оптимальная доза — это четыре ломтика в день. При этом она советует учитывать, что пользу может принести только натуральный шоколад, в котором содержание какао-бобов составляет не менее 60 процентов.

«Обязательно должна быть техника правильного употребления шоколада. Кладем кусочки в рот и начинаем их рассасывать, они должны раствориться. Лучше всего просто закрыть глаза и медитировать, наслаждаясь этим вкусом», — заявила она. По мнению Соломатиной, с помощью такого способа удастся насытиться меньшим количеством этого лакомства.

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Диетолог также объяснила, почему люди часто тянутся за шоколадками в стрессовых ситуациях. «В шоколаде содержится магний, который снижает давление, поскольку расслабляет сосудистую стенку. Вот почему человек после употребления шоколада чувствует удовлетворение, успокоение», — заключила она.

До этого Елена Соломатина раскрыла опасность перееданий. По ее словам, это может привести к инсульту или инфаркту.

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Елена Матвиенко
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