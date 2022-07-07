56-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

Супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Американская супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без мейкапа и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя знаменитость опубликовала видео и фото, на которых она позирует с подносом в руках. Манекенщица снялась в джинсах и кофте с V-образным вырезом бежевого цвета. При этом на выложенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в объемную волну.

Публикация набрала более 21 тысячи лайков, собрав множество восторженных комментариев пользователей. «Ты такая милашка», «Какая красотка», «Надеюсь, я также буду выглядеть в 50. Королева!», «Естественность тебе к лицу», «Ты выглядишь потрясающе, Синди!» — писали поклонники.

В июне Синди Кроуфорд удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа. Супермодель опубликовала видео, в начале которого она предстала перед подписчиками в пижаме розового цвета и с влажными волосами, продемонстрировав лицо без косметики. После этого знаменитость наклонилась и на следующем кадре показала себя после преображения. В комментариях под роликом юзеры восхитились перевоплощением манекенщицы и оценили ее естественную красоту.