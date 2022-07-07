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Названы способы выглядеть элегантно без лишних затрат

TikTok-блогерша из Германии: создать элегантный образ поможет одежда из натуральных тканей

Фото: Shutterstock

Блогерша с никнеймом level_blue из Германии назвала способы выглядеть элегантно без лишних затрат. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, при создании наряда девушка призвала придерживаться классического стиля или минималистских тенденций. Кроме того, улучшить образ можно с помощью шляпы или шелкового шарфа, а также подчеркнутой ремнем талии. В то же время при выборе одежды следует отдавать предпочтение изделиям из натуральных тканей, отметила она.

Помимо этого, по словам инфлюэнсерши, необходимо придать волосам прикорневой объем, скорректировать форму бровей и следить за тем, чтобы на лице не было избытка косметики. Также в число ее рекомендаций вошел совет всегда сохранять осанку ровной.

Ранее в июле стилистка Ханна Чан раскрыла удешевляющие женский образ цвета. По словам эксперта, испортить внешний вид могут предметы гардероба ярких оттенков, поскольку их трудно правильно сочетать с другими вещами и не каждая покупательница сможет составить из них элегантный наряд. Взамен Чан предложила выбирать изделия нейтральных тонов, которые, по ее словам, выглядят дорого.

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Алина Гостева
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