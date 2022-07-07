Пушков прокомментировал отставку Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона станет первой в ряду неизбежных отставок руководителей западных стран, которые поставили «бездумную поддержку Украины» выше интересов своих стран и нужд граждан. Такой комментарий дал сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram.
Ранее «Би-би-си» сообщил, что премьер Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Уточнялось, что политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. Он хочет, чтобы нового лидера консерваторов назначили к партийной конференции.
Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке премьера Британии, однако не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс сообщил, что «смена режима произошла» и секретарь кабинета министров «организует процесс» для избрания нового премьера.
Стало известно, что занимаемую должность покинули министр судов и юстиции Джеймс Картлидж, министр развития технологий Крис Филп, министр пенсионного обеспечения Гай Опперман, министр науки Джордж Фриман, министр внутренней безопасности Дэмиан Хайндс, а также другие члены нижней палаты парламента.