Премьер Британии Джонсон решил уйти в отставку

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста. Об этом сообщает BBC.

Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Телеканал Sky News передает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею. Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что «смена режима произошла», и секретарь кабинета министров «организует процесс» для избрания нового премьера.

30 июня протеже Джонсона, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин. Сразу же после обнародования этой информации, Пинчер покинул свой пост.

Оказавшийся в центре очередного политического скандала Джонсон заявил, что не оставит свой пост. В ответ 53 члена британского правительства сложили с себя полномочия и ушли в отставку.

На данный момент известно, что занимаемую должность покинули министр судов и юстиции Джеймс Картлидж, министр развития технологий Крис Филп, министр пенсионного обеспечения Гай Опперман, министр науки Джордж Фриман, министр внутренней безопасности Дэмиан Хайндс и другие члены нижней палаты парламента, занимающие должности секретарей министерств и официальных торговых представителей.