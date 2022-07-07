Володин заявил о роли Бориса Джонсона в обстрелах российских городов

Спикер Госдумы Володин заявил, что Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска

Начало событий в новости Премьер Британии Джонсон решил уйти в отставку

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоит за обстрелами мирных российских городов. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что Джонсон сыграл свою роль обстрелах Белгорода и Курска, кроме того парламентарий назвал политика идеологом войны до последнего украинца.

«Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать», — заявил Володин.

3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека. Позднее РИА Новости сообщило, что число погибших увеличилось до пяти.

О решении Джонсона уйти с поста премьер-министра из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства сообщалось утром 7 июля.