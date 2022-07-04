В Белгороде сообщили о росте числа погибших после атаки ВСУ

РИА Новости: число погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до пяти

Число погибших в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до пяти — еще двух погибших нашли в воскресенье, 3 июля. Об этом сообщила их родственница, пишет РИА Новости.

Ранее Следственный комитет (СК) сообщал о трех погибших при обстреле — в ведомстве тогда уточняли, что два человека остаются пропавшими без вести. При этом, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ погибли четыре человека.

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — сообщила россиянка.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.