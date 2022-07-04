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В Белгороде сообщили о росте числа погибших после атаки ВСУ

РИА Новости: число погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до пяти

Фото: РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до пяти — еще двух погибших нашли в воскресенье, 3 июля. Об этом сообщила их родственница, пишет РИА Новости.

Ранее Следственный комитет (СК) сообщал о трех погибших при обстреле — в ведомстве тогда уточняли, что два человека остаются пропавшими без вести. При этом, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ погибли четыре человека.

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«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — сообщила россиянка.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

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Анастасия Шейкина
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